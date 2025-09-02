Eni Aktie
|15,20EUR
|-0,12EUR
|-0,81%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15,36 €
|
Abst. Kursziel*:
10,66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
15,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,83%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:09
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro (dpa-AFX)
|
01.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
29.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
29.08.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
29.08.25
|Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
28.08.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
27.08.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.08.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)