Eni Aktie

14,72EUR 0,11EUR 0,73%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

23.09.2025 10:15:00

Eni Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar bei den Italienern mit weiter starker Dynamik Richtung Jahresende./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14,49 € 		Abst. Kursziel*:
13,84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

