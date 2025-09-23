NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar bei den Italienern mit weiter starker Dynamik Richtung Jahresende./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST



