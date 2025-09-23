Eni Aktie
|14,72EUR
|0,11EUR
|0,73%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
23.09.2025 10:15:00
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar bei den Italienern mit weiter starker Dynamik Richtung Jahresende./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
14,49 €
Abst. Kursziel*:
13,84%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
14,69 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name::
Matthew Lofting
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
