ANALYSE-FLASH: RBC hebt L'Oreal auf 'Sector Perform' und Ziel auf 410 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal (LOréal) von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 410 Euro angehoben. Analyst James Edwardes Jones hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Wachstums- und Margenschätzungen an. Der Kosmetikkonzern treibe sowohl das Wachstum in seinen Kategorien voran als auch die Marktanteilsgewinne. Dies zeige sich an der starken Volumenbilanz, denn trotz erheblicher Preiserhöhungen und eines schleppenden China-Geschäfts habe L'Oreal das Volumenwachstum aufrechterhalten. Dieses Wachstum ist ihm zufolge künftig ein wichtiger Faktor für die Aktienkursentwicklung./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 17:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDT

