WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

22.08.2025 12:49:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Biontech auf 'Neutral' - Ziel 115 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech (BioNTech (ADRs)) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

