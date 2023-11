ANALYSE-FLASH: UBS belässt Dürr auf 'Neutral' - Ziel 33 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Dürr nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung des Maschinenbauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Auftragsentwicklung habe enttäuscht, während die Margen über den Erwartungen lägen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die endgültigen Zahlen werden am 9. November erwartet./gl/la

