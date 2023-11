ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 9,20 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 9,50 auf 9,20 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2025. Der Experte schraubte seine Erwartungen an die Werbeerlöse in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie an das Dating-Geschäft zurück./la/edh

