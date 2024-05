ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für KWS Saat auf 85,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat (KWS SAAT SECo) von 72 auf 85,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Verkauf des Maisgeschäfts in Südamerika werde der Agrarkonzern seine Schulden massiv abbauen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Neunmonatsberichts. Das fortgeführte Geschäft laufe ansonsten rund./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

