KWS SAAT Aktie
|66,30EUR
|-0,90EUR
|-1,34%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
67,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
66,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
