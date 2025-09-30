KWS SAAT Aktie

66,30EUR -0,90EUR -1,34%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

30.09.2025 13:37:14

KWS SAAT SECo Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

