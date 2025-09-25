KWS SAAT Aktie
|63,10EUR
|-0,50EUR
|-0,79%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen des Saatgut-Herstellers mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Die klare Dividendenerhöhung und der Ausblick ließen etwas Spielraum für seine Schätzungen, schrieb Konstantin Wiechert am Donnerstag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
63,50 €
|
Abst. Kursziel*:
14,96%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
63,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
|
Analyst Name::
Konstantin Wiechert
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|64,00
|0,63%
