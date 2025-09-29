KWS SAAT Aktie
|66,30EUR
|1,70EUR
|2,63%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Saatgutherstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Oliver Schwarz am Montag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei positiv. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025/26./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,60 €
|
Abst. Kursziel*:
33,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|65,40
|1,24%
