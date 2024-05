Analystenstimme treibt Ceconomy-Aktien an

Ceconomy-Aktien sind am Donnerstag gefragt.

Aktien von Ceconomy haben ihre Kursrally am Donnerstag mit einem Plus von 5,08 Prozent auf 2,74 Euro im XETRA-Handel auf das höchste Niveau seit Juli 2023 fortgesetzt. In vier Handelstagen kletterten die Papiere des Elektronikhändlers inzwischen um mehr als ein Drittel nach oben.

Analyst Andreas Riemann von Oddo BHF setzt mit Blick auf Vorabzahlen und Quartalsbericht aus dieser Woche darauf, dass der schlimmste Margendruck nun vorüber ist. Die Bruttomarge im zweiten Geschäftsquartal habe jedenfalls positiv überrascht. Riemann hob seine Schätzungen und gab seine negative Einstufung auf. Er votiert nun beim Kursziel von 2,60 Euro mit "Neutral"

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)