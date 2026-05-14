Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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14.05.2026 16:28:41
Analysts Say Applied Materials Is Built For The AI Chip Supercycle
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|4 105,00
|2,75%
|Applied Materials Inc.
|376,05
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