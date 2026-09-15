Analysts Think Green Thumb Industries Will Double Over the Next 12 Months. Here's Why They're Probably Wrong

Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) is one of the few profitable cannabis stocks. While its shares are down more than 6% so far this year, analysts have an average price target of $16 per share. That's more than double the stock's current price.

Could this cannabis stock double its price in the next 12 months? While that's possible, it's not very likely, barring an extraordinary external macro or regulatory shock. Let me explain why.

Continue reading