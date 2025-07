Andritz-Aktie aber schwächer: Andritz zog Großauftrag für Wasserkraftwerk in Mosambik an Land

Der Auftragswert liegt im "mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich", wie der steirische Anlagenbauer am Mittwoch mitteilte. Konkret werde Andritz fünf 480-MVA-Generatoren, fünf Francis-Turbinenlaufräder, Steuer- und Schutzsysteme sowie hydromechanische Strukturen liefern.

Das 1975 in Betrieb genommene 2.075-MW-Kraftwerk am Sambesi-Fluss liefert den Angaben zufolge mehr als die Hälfte des Stroms in Mosambik und exportiert erhebliche Mengen in Nachbarländer.

Der Auftrag ist dem Unternehmen nach im Eingang für das vierte Quartal 2024 enthalten. Der Umsatz von Andritz lag 2024 mit 8,31 Mrd. Euro um 4 Prozent unter dem Jahr davor, das Konzernergebnis ging um 1,5 Prozent auf 496,5 Mio. Euro zurück und der Auftragseingang der Gruppe lag 2024 bei 8,28 Mrd. Euro und damit um 3 Prozent unter dem Wert von 2023.

In Wien geben Andritz-Papiere am Mittwoch zwischenzeitlich um 0,32 Prozent nach auf 62,95 Euro.

hel/kre