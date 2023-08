Andritz-Aktie freundlich: Jarno Nymark kommt in den Vorstand

Jarno Nymark tritt die Stelle mit 1. Oktober 2023 an. Humbert Köfler, der bisher für das Service-Geschäft im Bereich zuständig war, verabschiedet sich in die Pension. Joachim Schönbeck, der das Capital-Geschäft verantwortet hat, wird sich auf seine Rolle als Vorstandsvorsitzender konzentrieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Dietmar Heinisser, Domenico Iacovelli, Norbert Nettesheim und Frederic Sauze.

In Wien gewinnt die Andritz-Aktie zwischenzeitlich 1,33 Prozent auf 45,80 Euro.

