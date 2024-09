Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:57 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent auf 18 549,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 409,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 610,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, notierte der LUS-DAX bei 17 317,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 632,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 734,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,78 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,64 Prozent auf 272,50 EUR), Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 241,50 EUR), Deutsche Börse (+ 1,28 Prozent auf 205,90 EUR), Symrise (+ 1,10 Prozent auf 119,80 EUR) und EON SE (+ 0,87 Prozent auf 13,28 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3,52 Prozent auf 24,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,80 Prozent auf 484,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,75 Prozent auf 93,16 EUR), Continental (-1,65 Prozent auf 59,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,40 Prozent auf 59,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 120 067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225,811 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

