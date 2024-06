Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Zum Handelsschluss legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 18 582,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 18 697,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 573,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.05.2024, bei 18 029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 17 729,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 048,00 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,98 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 533,30 EUR), RWE (+ 2,30 Prozent auf 35,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,18 Prozent auf 25,36 EUR), Hannover Rück (+ 2,02 Prozent auf 232,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,63 Prozent auf 40,01 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 64,88 EUR), Commerzbank (-1,00 Prozent auf 15,39 EUR), BASF (-0,98 Prozent auf 47,94 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 239,30 EUR) und Siemens Healthineers (-0,82 Prozent auf 52,94 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 487 998 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at