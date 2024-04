Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich

Der MDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,81 Prozent auf 25 968,94 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 247,605 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,020 Prozent auf 26 441,89 Punkte an der Kurstafel, nach 26 447,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 441,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 937,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der MDAX mit 26 064,14 Punkten berechnet. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, bei 25 698,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 27 788,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 3,24 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,18 Prozent auf 137,60 EUR), Nordex (+ 1,05 Prozent auf 12,51 EUR), Evonik (+ 0,74) Prozent auf 19,11 EUR), HELLA GmbH (+ 0,49 Prozent auf 81,80 EUR) und ENCAVIS (+ 0,00 Prozent auf 16,87 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-6,29 Prozent auf 1,71 EUR), thyssenkrupp (-5,70 Prozent auf 4,63 EUR), Delivery Hero (-5,49 Prozent auf 28,92 EUR), TAG Immobilien (-4,18 Prozent auf 11,70 EUR) und EVOTEC SE (-3,99 Prozent auf 13,23 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 14 917 662 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 17,921 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,75 Prozent.

