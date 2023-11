Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der MDAX fällt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 26 360,93 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 243,279 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,033 Prozent auf 26 386,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26 394,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 457,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 335,71 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der MDAX mit 24 065,65 Punkten berechnet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 21.08.2023, einen Wert von 27 011,95 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 21.11.2022, bei 25 547,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 3,48 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 626,97 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RTL (+ 1,49 Prozent auf 34,16 EUR), KION GROUP (+ 1,10 Prozent auf 33,92 EUR), SMA Solar (+ 1,09 Prozent auf 55,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,08 Prozent auf 126,80 EUR) und LANXESS (+ 1,06 Prozent auf 23,75 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-8,09 Prozent auf 13,75 EUR), GEA (-4,70 Prozent auf 33,24 EUR), Evonik (-1,90 Prozent auf 18,06 EUR), ENCAVIS (-1,35 Prozent auf 13,53 EUR) und Bechtle (-1,11 Prozent auf 47,42 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 929 972 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,514 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

