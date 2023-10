Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags

Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag.

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent auf 23 876,68 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 224,584 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,552 Prozent auf 23 890,75 Punkte an der Kurstafel, nach 24 023,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 959,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 626,97 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,790 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 676,18 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.07.2023, den Wert von 28 275,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der MDAX einen Stand von 24 211,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 6,28 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,62 Prozent auf 10,54 EUR), Befesa (+ 4,35 Prozent auf 26,88 EUR), HENSOLDT (+ 3,24 Prozent auf 28,72 EUR), EVOTEC SE (+ 3,13 Prozent auf 16,83 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,62 Prozent auf 95,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HelloFresh (-8,09 Prozent auf 22,37 EUR), Gerresheimer (-7,87 Prozent auf 87,85 EUR), Delivery Hero (-6,10 Prozent auf 22,18 EUR), KION GROUP (-4,73 Prozent auf 31,04 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-3,08 Prozent auf 4,94 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 523 964 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 15,378 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

