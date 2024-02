Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags

Wenig verändert zeigt sich der MDAX am Mittwoch.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 25 967,94 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 247,757 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,208 Prozent auf 25 958,10 Punkte an der Kurstafel, nach 26 012,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 022,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 876,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,469 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 137,30 Punkten. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 24 040,19 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 813,25 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 3,24 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit TAG Immobilien (+ 5,73 Prozent auf 13,01 EUR), Jungheinrich (+ 2,30 Prozent auf 31,16 EUR), JENOPTIK (+ 1,97 Prozent auf 29,02 EUR), LEG Immobilien (+ 1,87 Prozent auf 77,28 EUR) und Talanx (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-4,69 Prozent auf 12,29 EUR), LANXESS (-3,88 Prozent auf 24,76 EUR), United Internet (-2,34 Prozent auf 24,18 EUR), HUGO BOSS (-2,28 Prozent auf 58,32 EUR) und RATIONAL (-1,92 Prozent auf 716,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 537 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 16,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,25 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at