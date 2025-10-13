LEG Immobilien Aktie

13.10.2025 10:07:24

EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.10.2025 / 10:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lars
Nachname(n): von Lackum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LEG Immobilien SE

b) LEI
391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
67,40 EUR 95.505,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
67,40 EUR 95.505,80 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.leg-se.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101226  13.10.2025 CET/CEST





