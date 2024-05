Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 26 728,60 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 241,531 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,004 Prozent auf 26 742,81 Punkte an der Kurstafel, nach 26 743,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 717,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 856,47 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 576,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 724,51 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 335,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,409 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Fraport (+ 1,87 Prozent auf 48,02 EUR), Sixt SE St (+ 1,51 Prozent auf 80,65 EUR), Aurubis (+ 1,47 Prozent auf 72,35 EUR), LANXESS (+ 1,30 Prozent auf 27,27 EUR) und Lufthansa (+ 1,11 Prozent auf 6,74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SMA Solar (-1,66 Prozent auf 46,26 EUR), Jungheinrich (-1,64 Prozent auf 34,80 EUR), HelloFresh (-1,61 Prozent auf 5,62 EUR), Stabilus SE (-1,58 Prozent auf 56,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,37 Prozent auf 93,25 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 085 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,012 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at