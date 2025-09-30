HUGO BOSS Aktie
|40,38EUR
|-0,08EUR
|-0,20%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Kuhn geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal davon aus, dass eine schrittweise Verbesserung der Lage beim Modekonzern ausgeblieben ist. Er kürzte im Vorfeld der Zahlen seine Erwartungen, weil das Handelsumfeld schwierig bleibe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,37 €
|
Abst. Kursziel*:
6,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,49%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
