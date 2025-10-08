HUGO BOSS Aktie
|41,03EUR
|0,18EUR
|0,44%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Quartalszahlen von 69 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das herausfordernde Geschäftsumfeld des Modekonzerns habe Bestand, schrieb Jörg Philipp Frey in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,86 €
|
Abst. Kursziel*:
63,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,30%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|41,06
|0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.