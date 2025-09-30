HUGO BOSS Aktie
|40,25EUR
|-0,21EUR
|-0,52%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,11%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
