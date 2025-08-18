HUGO BOSS Aktie
|41,00EUR
|0,13EUR
|0,32%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er sei von der starken Kostenkontrolle des Modekonzerns beeindruckt und fühle sich durch die ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zölle in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er weiterhin moderat bewertet./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,91 €
|
Abst. Kursziel*:
10,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,76%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
14.08.25
|MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.08.25
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
07.08.25
|MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.08.25
|HUGO BOSS-Aktie klar höher: HUGO BOSS überrascht mit stärkerem Gewinnplus als gedacht (finanzen.at)
|
05.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hugo Boss auf 41 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
05.08.25