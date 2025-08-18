NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er sei von der starken Kostenkontrolle des Modekonzerns beeindruckt und fühle sich durch die ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zölle in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er weiterhin moderat bewertet./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.