HUGO BOSS Aktie

41,00EUR 0,13EUR 0,32%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

18.08.2025 07:57:01

HUGO BOSS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er sei von der starken Kostenkontrolle des Modekonzerns beeindruckt und fühle sich durch die ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zölle in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er weiterhin moderat bewertet./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

