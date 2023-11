Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Am Freitag sinkt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,27 Prozent auf 2 984,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 445,936 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,477 Prozent auf 3 008,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 023,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 964,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 010,00 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,881 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 043,73 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Stand von 3 157,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, lag der TecDAX bei 3 068,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,24 Prozent auf 34,21 EUR), CANCOM SE (+ 0,89 Prozent auf 27,32 EUR), Nagarro SE (+ 0,26) Prozent auf 77,40 EUR), freenet (+ 0,24 Prozent auf 25,12 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil MorphoSys (-6,81 Prozent auf 29,03 EUR), Bechtle (-4,93 Prozent auf 43,21 EUR), Energiekontor (-4,70 Prozent auf 64,90 EUR), United Internet (-3,48 Prozent auf 19,71 EUR) und Siltronic (-3,20 Prozent auf 83,10 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 713 883 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 155,781 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Mit 7,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at