Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich leichter

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 3 369,98 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 516,662 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,008 Prozent schwächer bei 3 390,91 Punkten, nach 3 391,18 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 399,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 367,93 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,329 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 360,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 337,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 221,35 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 1,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 1,70 Prozent auf 269,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,34 Prozent auf 39,20 EUR), Siltronic (+ 1,15 Prozent auf 83,55 EUR), Nagarro SE (+ 1,08 Prozent auf 75,20 EUR) und freenet (+ 1,03 Prozent auf 25,44 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-3,39 Prozent auf 52,75 EUR), Bechtle (-3,04 Prozent auf 47,51 EUR), HENSOLDT (-2,37 Prozent auf 34,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,25 Prozent auf 117,35 EUR) und Siemens Healthineers (-1,86 Prozent auf 54,96 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 045 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,019 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

2024 weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

