Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten

So performte der FTSE 100 am Montag schlussendlich.

Am Montag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 2,04 Prozent tiefer bei 8 008,23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,515 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 174,71 Punkten, nach 8 174,71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 915,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 174,71 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 8 203,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 8 213,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 7 564,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 0,73 Prozent auf 6,93 GBP), Haleon (+ 0,38 Prozent auf 3,69 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,02 Prozent auf 4,54 GBP), Reckitt Benckiser (-0,12 Prozent auf 41,45 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,16 Prozent auf 73,54 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-6,36 Prozent auf 4,52 GBP), Severn Trent (-5,80 Prozent auf 24,99 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-5,56 Prozent auf 7,68 GBP), United Utilities (-5,29 Prozent auf 10,03 GBP) und Coca-Cola HBC (-4,94 Prozent auf 26,94 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 213 918 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,510 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at