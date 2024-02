Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags in Rot

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,14 Prozent schwächer bei 38 355,10 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 11,693 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,362 Prozent tiefer bei 38 656,76 Punkten in den Handel, nach 38 797,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 252,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 699,17 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37 592,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 34 337,87 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 34 245,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Visa (+ 0,98 Prozent auf 277,77 USD), Walt Disney (+ 0,75 Prozent auf 110,11 USD), UnitedHealth (+ 0,65 Prozent auf 521,03 USD), Walmart (-0,22 Prozent auf 169,93 USD) und Merck (-0,27 Prozent auf 125,00 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-4,24 Prozent auf 21,67 USD), Goldman Sachs (-3,15 Prozent auf 380,28 USD), 3M (-2,66 Prozent auf 92,11 USD), Dow (-2,34 Prozent auf 53,51 USD) und Caterpillar (-2,17 Prozent auf 314,64 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 519 334 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,901 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

