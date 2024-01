NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 444 US-Dollar belassen. Mit dem Gewinn je Aktie habe die Investmentbank die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Daniel Fannon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn beinhalte aber einige einmalige Effekte. Höhere Einnahmen des Geldhauses resultierten vor allem aus Investments in Aktien./bek/ajx



