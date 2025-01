ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 610 US-Dollar belassen. Goldman habe solide und besser als erwartet abgeschnitten, so die Reaktion von Analyst Brennan Hawken am Mittwoch. Die Resultate zeigten, dass Goldman in der Lage sei, aus einem sich verbessernden Umfeld Kapital zu schlagen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 13:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 13:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.