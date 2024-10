Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schwächelt mittags

Der Dow Jones verliert am Donnerstagmittag an Boden.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,36 Prozent tiefer bei 42 043,25 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,040 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,169 Prozent auf 42 125,14 Punkte an der Kurstafel, nach 42 196,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42 125,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 41 847,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,583 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2024, den Stand von 40 936,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 308,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der Dow Jones mit 33 002,38 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11,48 Prozent aufwärts. 42 628,32 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 1,06 Prozent auf 222,05 USD), Chevron (+ 0,26 Prozent auf 151,34 USD), Microsoft (+ 0,16 Prozent auf 417,80 USD), Salesforce (+ 0,15 Prozent auf 279,90 USD) und Walmart (+ 0,10 Prozent auf 80,51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-1,17 Prozent auf 182,60 USD), Goldman Sachs (-1,04 Prozent auf 486,87 USD), Merck (-1,01 Prozent auf 110,95 USD), Verizon (-0,95 Prozent auf 44,62 USD) und JPMorgan Chase (-0,94 Prozent auf 205,34 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 210 790 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,116 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,82 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

