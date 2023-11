Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart

Am Dienstag sinkt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,03 Prozent auf 34 084,43 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10,530 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 34 092,61 Punkte an der Kurstafel, nach 34 095,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 34 084,43 Punkte, das Tagestief hingegen 34 026,72 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 407,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, stand der Dow Jones noch bei 35 473,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wurde der Dow Jones auf 32 827,00 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 2,86 Prozent zu Buche. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,16 Prozent auf 211,91 USD), Verizon (+ 0,76 Prozent auf 35,91 USD), Nike (+ 0,66 Prozent auf 107,96 USD), Microsoft (+ 0,58 Prozent auf 358,60 USD) und Intel (+ 0,55 Prozent auf 38,16 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Dow (-1,95 Prozent auf 48,38 USD), Chevron (-1,57 Prozent auf 144,69 USD), Caterpillar (-1,54 Prozent auf 234,61 USD), Boeing (-1,41 Prozent auf 190,22 USD) und Honeywell (-0,65 Prozent auf 186,29 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 1 695 234 Aktien gehandelt. Mit 2,582 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

