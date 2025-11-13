Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,64 Prozent tiefer bei 25 099,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,511 Prozent auf 25 386,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 517,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 061,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 396,01 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 750,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 849,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der NASDAQ 100 21 036,16 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 19,66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Cisco (+ 4,37 Prozent auf 77,20 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,00 Prozent auf 702,19 USD), Biogen (+ 2,68 Prozent auf 165,80 USD), Gilead Sciences (+ 2,62 Prozent auf 126,63 USD) und Verisk Analytics A (+ 2,37 Prozent auf 217,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-6,24 Prozent auf 403,73 USD), Arm (-5,82 Prozent auf 140,09 USD), Broadcom (-5,68 Prozent auf 335,05 USD), Palantir (-5,09 Prozent auf 174,79 USD) und AppLovin (-4,89 Prozent auf 556,25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 717 006 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,041 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,97 erwartet. Mit 6,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

