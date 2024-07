Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent tiefer bei 19 705,09 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,692 Prozent stärker bei 19 936,24 Punkten, nach 19 799,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19 575,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 947,98 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 908,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 394,31 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 18.07.2023, mit 15 841,35 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cintas (+ 5,44 Prozent auf 758,97 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,00 Prozent auf 475,85 USD), Broadcom (+ 2,91 Prozent auf 160,52 USD), NVIDIA (+ 2,63 Prozent auf 121,09 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2,40 Prozent auf 8,52 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lucid (-5,80 Prozent auf 3,57 USD), IDEXX Laboratories (-5,18 Prozent auf 470,74 USD), Walgreens Boots Alliance (-4,14 Prozent auf 11,36 USD), Cadence Design Systems (-3,57 Prozent auf 277,83 USD) und Illumina (-3,42 Prozent auf 115,79 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 59 538 715 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,294 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

