Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,18 Prozent auf 18 077,76 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,18 Prozent auf 18 076,43 Punkte an der Kurstafel, nach 18 293,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 094,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 002,27 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der NASDAQ 100 18 302,91 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.01.2024, einen Wert von 16 543,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 13 181,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,27 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 464,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Xcel Energy (+ 1,30 Prozent auf 53,97 USD), Atlassian A (+ 1,25 Prozent auf 195,79 USD), Exelon (+ 0,98 Prozent auf 37,60 USD), The Kraft Heinz Company (+ 0,89 Prozent auf 37,39 USD) und JDcom (+ 0,81 Prozent auf 27,99 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-4,73 Prozent auf 166,94 USD), Lucid (-4,72 Prozent auf 2,73 USD), Warner Bros Discovery (-4,55 Prozent auf 8,39 USD), Align Technology (-4,04 Prozent auf 306,74 USD) und ON Semiconductor (-3,91 Prozent auf 70,96 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 653 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,914 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

