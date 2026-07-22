Microvision Aktie

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WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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NASDAQ Composite-Performance 22.07.2026 20:04:18

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt

Der NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im negativen Bereich.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent leichter bei 25 754,24 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,555 Prozent auf 25 693,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 837,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 681,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 841,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,130 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 166,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 657,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 892,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,84 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 6,42 Prozent auf 3,15 USD), First Community Bancorp (+ 5,00 Prozent auf 46,86 USD), AmeriServ Financial (+ 4,83 Prozent auf 4,12 USD), Lifetime Brands (+ 4,37 Prozent auf 8,84 USD) und Volvo (B) (+ 4,25 Prozent auf 35,94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Pegasystems (-16,84 Prozent auf 25,73 USD), ADTRAN (-16,41 Prozent auf 8,85 EUR), Microvision (-12,24 Prozent auf 0,30 USD), AXT (-6,74 Prozent auf 52,70 USD) und Manhattan Associates (-6,06 Prozent auf 149,48 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 497 440 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 9,05 0,12% ADTRAN Holdings Inc
AmeriServ Financial Inc. 4,18 0,97% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 47,29 2,03% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 2,71 -0,29% Ballard Power Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,75 -3,13% Consumer Portfolio Services Inc.
First Community Bancorp 47,00 0,19% First Community Bancorp
Lifetime Brands IncShs 8,53 -1,27% Lifetime Brands IncShs
Manhattan Associates Inc. 129,10 -6,11% Manhattan Associates Inc.
Microvision Inc. 0,25 -4,24% Microvision Inc.
NVIDIA Corp. 183,96 -0,99% NVIDIA Corp.
Pegasystems Inc. 23,05 1,77% Pegasystems Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,14 -7,52% SIGA Technologies Inc.
Volvo AB (B) 31,75 0,89% Volvo AB (B)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 118,13 -2,23%

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