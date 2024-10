Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent schwächer bei 1 787,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,084 Prozent auf 1 801,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 803,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 803,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 784,44 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,83 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 822,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 840,04 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.10.2023, einen Stand von 1 562,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,27 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 0,60 Prozent auf 26,94 EUR), Semperit (+ 0,54 Prozent auf 11,18 EUR), S IMMO (+ 0,45 Prozent auf 22,20 EUR), AMAG (+ 0,43 Prozent auf 23,60 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,36 Prozent auf 5,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-3,55 Prozent auf 2,72 EUR), Wienerberger (-2,53 Prozent auf 28,48 EUR), UBM Development (-2,42 Prozent auf 20,20 EUR), Addiko Bank (-2,39 Prozent auf 18,40 EUR) und Rosenbauer (-1,99 Prozent auf 34,50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 155 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 25,535 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

