Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der ATX Prime bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 1 578,57 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,038 Prozent leichter bei 1 586,92 Punkten, nach 1 587,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 586,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 576,71 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 1 573,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1 603,95 Punkte taxiert. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 08.11.2022, einen Wert von 1 584,07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,324 Prozent nach unten. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Punkten erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 2,66 Prozent auf 30,90 EUR), Palfinger (+ 1,36 Prozent auf 22,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 27,54 EUR), AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,00 EUR) und Andritz (+ 0,13 Prozent auf 46,68 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-2,68 Prozent auf 36,30 EUR), FACC (-1,89 Prozent auf 6,22 EUR), voestalpine (-1,83 Prozent auf 23,66 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 7,60 EUR) und BAWAG (-1,54 Prozent auf 43,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 28 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 29,687 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die BAWAG-Aktie mit 10,67 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at