Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent leichter bei 3 588,13 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 117,908 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 3 604,30 Punkten, nach 3 603,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 588,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 604,30 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, notierte der ATX bei 3 722,29 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 14.03.2024, den Wert von 3 394,38 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 14.06.2023, einen Wert von 3 211,12 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 5,16 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Telekom Austria (+ 0,66 Prozent auf 9,17 EUR), voestalpine (+ 0,48 Prozent auf 25,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,35 Prozent auf 28,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,26 Prozent auf 7,71 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 38,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-1,34 Prozent auf 36,70 EUR), Andritz (-1,23 Prozent auf 60,00 EUR), Raiffeisen (-1,17 Prozent auf 16,06 EUR), Erste Group Bank (-0,99 Prozent auf 43,03 EUR) und EVN (-0,85 Prozent auf 29,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 46 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,438 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,86 erwartet. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

