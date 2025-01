Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,77 Prozent tiefer bei 4 491,74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent höher bei 4 532,22 Punkten in den Montagshandel, nach 4 526,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 490,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 535,46 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 27.12.2024, den Stand von 4 305,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 438,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 4 193,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 3,52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 558,58 Punkten. Bei 4 291,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 3,99 Prozent auf 31,28 GBP), Novartis (+ 1,13 Prozent auf 91,28 CHF), GSK (+ 1,10 Prozent auf 13,71 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,02 Prozent auf 29,65 EUR) und Enel (+ 0,96 Prozent auf 6,75 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,52 Prozent auf 51,02 CHF), Siemens (-4,20 Prozent auf 199,70 EUR), Glencore (-2,72 Prozent auf 3,65 GBP), UniCredit (-1,87 Prozent auf 43,02 EUR) und Rio Tinto (-1,63 Prozent auf 49,06 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 2 452 391 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 368,101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2025 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at