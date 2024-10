Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Start leichter

Am Donnerstag fällt der DAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 19 240,25 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,814 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,063 Prozent auf 19 242,85 Punkte an der Kurstafel, nach 19 254,93 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 258,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 231,50 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,470 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.09.2024, den Stand von 18 265,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wurde der DAX mit 18 407,22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, wies der DAX einen Stand von 15 423,52 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 14,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 19 491,93 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 27,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,10 Prozent auf 485,20 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 252,40 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,64 Prozent auf 128,38 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,63 Prozent auf 287,80 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-1,65 Prozent auf 30,10 EUR), Sartorius vz (-1,05 Prozent auf 234,90 EUR), Porsche (-0,89 Prozent auf 68,92 EUR), Siemens (-0,80 Prozent auf 182,98 EUR) und Continental (-0,80 Prozent auf 59,44 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 858 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at