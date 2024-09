Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt am Montagmittag im Minus

Der MDAX verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 25 569,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 253,583 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,018 Prozent tiefer bei 25 698,82 Punkten, nach 25 703,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 711,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 414,34 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.08.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 464,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der MDAX auf 26 716,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 27 812,93 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,73 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 71,20 EUR), thyssenkrupp (+ 1,38 Prozent auf 3,24 EUR), LEG Immobilien (+ 1,19 Prozent auf 88,10 EUR), HELLA GmbH (+ 1,11 Prozent auf 91,00 EUR) und United Internet (+ 0,94 Prozent auf 19,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-3,69 Prozent auf 63,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,50 Prozent auf 121,40 EUR), EVOTEC SE (-3,37 Prozent auf 6,45 EUR), Befesa (-2,58 Prozent auf 26,46 EUR) und HENSOLDT (-2,54 Prozent auf 33,02 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 150 982 Aktien gehandelt. Mit 20,103 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

