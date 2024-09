Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Handel am Donnerstag.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 3 272,78 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 539,063 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,227 Prozent tiefer bei 3 276,04 Punkten, nach 3 283,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 258,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 286,70 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 3,72 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 195,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 415,90 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, bei 3 141,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,56 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 2,63 Prozent auf 6,06 EUR), Energiekontor (+ 1,42 Prozent auf 57,00 EUR), Nagarro SE (+ 1,37 Prozent auf 73,80 EUR), PNE (+ 1,22 Prozent auf 11,58 EUR) und United Internet (+ 1,05 Prozent auf 19,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-4,12 Prozent auf 11,53 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,79 Prozent auf 58,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,53 Prozent auf 50,00 EUR), ATOSS Software (-2,15 Prozent auf 136,40 EUR) und Nemetschek SE (-2,01 Prozent auf 90,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 319 998 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,200 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at