Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX in der Verlustzone

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,42 Prozent leichter bei 3 195,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 483,561 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,065 Prozent auf 3 206,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 209,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 226,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 190,23 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 2 956,53 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 04.09.2023, bei 3 156,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 137,63 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 9,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 788,38 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 3,44 Prozent auf 5,71 USD), SMA Solar (+ 2,86 Prozent auf 59,30 EUR), Nordex (+ 0,82 Prozent auf 10,40 EUR), QIAGEN (+ 0,68 Prozent auf 38,23 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,56 Prozent auf 22,37 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil United Internet (-3,83 Prozent auf 20,08 EUR), ATOSS Software (-3,15 Prozent auf 215,00 EUR), CANCOM SE (-3,03 Prozent auf 26,28 EUR), Kontron (-2,58 Prozent auf 21,18 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,57 Prozent auf 81,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 031 821 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,595 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

