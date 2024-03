Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,25 Prozent leichter bei 3 379,68 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,238 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,190 Prozent leichter bei 3 416,05 Punkten, nach 3 422,55 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 423,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 379,68 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,96 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 386,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der TecDAX 3 329,44 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wurde der TecDAX auf 3 177,09 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,42 Prozent auf 34,20 EUR), Bechtle (+ 1,23 Prozent auf 49,37 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,18 Prozent auf 16,73 EUR), United Internet (+ 1,11 Prozent auf 21,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,07 Prozent auf 21,81 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Infineon (-6,02 Prozent auf 31,91 EUR), EVOTEC SE (-3,74 Prozent auf 12,62 EUR), SMA Solar (-3,53 Prozent auf 54,60 EUR), Nordex (-3,43 Prozent auf 11,40 EUR) und Nemetschek SE (-3,04 Prozent auf 83,56 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 468 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,871 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at