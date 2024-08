Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 in der Verlustzone

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,30 Prozent schwächer bei 8 267,78 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,587 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 292,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 292,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 235,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 296,23 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 8 164,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 144,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 694,27 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,07 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 25,26 Prozent auf 7,00 GBP), Standard Chartered (+ 6,22 Prozent auf 7,72 GBP), Weir Group (+ 3,26 Prozent auf 19,93 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,04 Prozent auf 41,77 GBP) und Beazley (+ 1,97 Prozent auf 6,72 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Diageo (-7,95 Prozent auf 23,45 GBP), ConvaTec (-6,51 Prozent auf 2,35 GBP), Ocado Group (-5,80 Prozent auf 4,07 GBP), Entain (-4,26 Prozent auf 5,71 GBP) und Croda International (-3,10 Prozent auf 39,77 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 55 303 107 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 224,282 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at