Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|FTSE 100-Marktbericht
|
28.10.2025 09:29:05
Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen
Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 9 665,91 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 653,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 672,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 9 645,42 Einheiten.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 9 284,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 8 285,62 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,02 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9 672,74 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Airtel Africa (+ 8,65 Prozent auf 2,51 GBP), HSBC (+ 2,85 Prozent auf 10,33 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,52 Prozent auf 71,97 GBP), Standard Chartered (+ 1,12 Prozent auf 14,87 GBP) und Beazley (+ 0,82 Prozent auf 9,19 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-3,01 Prozent auf 20,39 GBP), Rio Tinto (-1,24 Prozent auf 52,73 GBP), Glencore (-1,01 Prozent auf 3,44 GBP), BP (-0,86 Prozent auf 4,32 GBP) und BAT (-0,79 Prozent auf 38,80 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 931 936 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 222,560 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die WPP 2012-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|2,98
|2,76%
|AstraZeneca PLC
|141,50
|-0,49%
|Barratt Developments PLC
|4,35
|-0,80%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|44,05
|-0,56%
|Beazley PLC
|10,40
|1,96%
|BP plc (British Petrol)
|5,02
|-0,87%
|Fresnillo PLC
|25,72
|-0,23%
|Glencore plc
|4,13
|-1,11%
|HSBC Holdings plc
|12,08
|0,67%
|Lloyds Banking Group
|1,02
|0,00%
|Rio Tinto plc
|62,48
|-0,26%
|Standard Chartered plc
|17,40
|2,35%
|WPP 2012 PLC
|3,42
|-6,56%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 760,06
|0,04%
