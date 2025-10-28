Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
FTSE 100-Marktbericht 28.10.2025 09:29:05

Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstagmorgen fort.

Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 9 665,91 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 653,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 672,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 9 645,42 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 9 284,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 8 285,62 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,02 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9 672,74 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Airtel Africa (+ 8,65 Prozent auf 2,51 GBP), HSBC (+ 2,85 Prozent auf 10,33 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,52 Prozent auf 71,97 GBP), Standard Chartered (+ 1,12 Prozent auf 14,87 GBP) und Beazley (+ 0,82 Prozent auf 9,19 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-3,01 Prozent auf 20,39 GBP), Rio Tinto (-1,24 Prozent auf 52,73 GBP), Glencore (-1,01 Prozent auf 3,44 GBP), BP (-0,86 Prozent auf 4,32 GBP) und BAT (-0,79 Prozent auf 38,80 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 931 936 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 222,560 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die WPP 2012-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen

16.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 BP Neutral UBS AG
14.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 2,98 2,76% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 141,50 -0,49% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 4,35 -0,80% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 44,05 -0,56% BAT PLC (British American Tobacco)
Beazley PLC 10,40 1,96% Beazley PLC
BP plc (British Petrol) 5,02 -0,87% BP plc (British Petrol)
Fresnillo PLC 25,72 -0,23% Fresnillo PLC
Glencore plc 4,13 -1,11% Glencore plc
HSBC Holdings plc 12,08 0,67% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,02 0,00% Lloyds Banking Group
Rio Tinto plc 62,48 -0,26% Rio Tinto plc
Standard Chartered plc 17,40 2,35% Standard Chartered plc
WPP 2012 PLC 3,42 -6,56% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 760,06 0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen